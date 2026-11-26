SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,680 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie auf 21,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 686,27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF. Das Montana Aerospace-Papier wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Die Montana Aerospace-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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