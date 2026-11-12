SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Montana Aerospace-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitabler Montana Aerospace-Einstieg?

12.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Investoren gebracht.

Die Montana Aerospace-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,95 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 333,890 Montana Aerospace-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.913,19 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 11.11.2026 auf 23,70 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 20,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Montana Aerospace-Papiers fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Montana Aerospace-Papier bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net