SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr verdient

Newron PharmaceuticalsAz-Anlage im Blick

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 6,76 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,793 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,60 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,60 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Newron PharmaceuticalsAz eine Börsenbewertung in Höhe von 353,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net