DAX24.317 +0,2%Est505.944 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +1,5%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.454 +2,2%Euro1,1759 +0,1%Öl98,43 -0,6%Gold4.761 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, TUI. SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Aktie im Fokus: Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen Aktie im Fokus: Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Newron PharmaceuticalsAz-Anlage im Blick

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr verdient

22.04.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
17,55 EUR -0,60 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 6,76 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,793 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,60 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,60 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Newron PharmaceuticalsAz eine Börsenbewertung in Höhe von 353,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

DatumRatingAnalyst
11.09.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
10.09.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
08.06.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
31.05.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
25.05.2012Newron PharmaceuticalsAz kaufenHanseatischer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
11.09.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
10.09.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
08.06.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
31.05.2012Newron PharmaceuticalsAz buyVontobel Research
25.05.2012Newron PharmaceuticalsAz kaufenHanseatischer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
05.01.2012Newron PharmaceuticalsAz holdVontobel Research
28.10.2011Newron PharmaceuticalsAz holdVontobel Research
21.10.2011Newron PharmaceuticalsAz holdVontobel Research
27.09.2011Newron PharmaceuticalsAz holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen