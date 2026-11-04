SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 14,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69,930 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (8,96 CHF), wäre die Investition nun 626,57 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 187,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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