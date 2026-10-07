SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Newron PharmaceuticalsAz-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,08 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,102 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,83 CHF, da sich der Wert einer Newron PharmaceuticalsAz-Aktie am 06.10.2026 auf 7,72 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 45,17 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 165,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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