SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren verloren

Langfristige Anlage

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Novavest Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Novavest Real Estate -Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,10 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,320 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,71 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 13.10.2026 auf 37,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,29 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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