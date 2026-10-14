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SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Novavest Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavest Real Estate AG
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Heute vor 5 Jahren wurde die Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,10 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,320 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,71 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 13.10.2026 auf 37,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,29 Prozent weniger wert.

Am Markt war Novavest Real Estate jüngst 382,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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