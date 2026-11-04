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Frühe Investition

SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Novavest Real Estate gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavest Real Estate AG
40.80 EUR 0.60 EUR 1.49 %
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Am 04.11.2023 wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Novavest Real Estate-Papier bei 33,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,950 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 37,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent vermehrt.

Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 378,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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