SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren verdient

Performance im Blick

13.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Orell Fuessli -Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Orell Fuessli-Aktie an diesem Tag bei 95,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 10,526 Orell Fuessli-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.473,68 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.473,68 CHF, was einer positiven Performance von 47,37 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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