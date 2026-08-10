SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 5 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Orell Fuessli-Aktie an diesem Tag bei 95,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 10,526 Orell Fuessli-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.473,68 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.473,68 CHF, was einer positiven Performance von 47,37 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Orell Fuessli betrug jüngst 275,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Orell Fuessli Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.08.12
|Orell Fuessli hold
|Vontobel Research
|13.12.11
|Orell Fuessli hold
|Vontobel Research
|07.10.11
|Orell Fuessli hold
|Vontobel Research
|18.08.11
|Orell Fuessli hold
|Vontobel Research
|12.04.11
|Orell Fuessli hold
|Vontobel Research