SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Orior-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Das Orior-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,30 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 104,932 Orior-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 12,88 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.351,52 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 86,48 Prozent vermindert.
Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,99 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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