SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Orior-Investition?

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Orior-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orior-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,928 Orior-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 12,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 83,01 Prozent verkleinert.

Orior war somit zuletzt am Markt 79,81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net