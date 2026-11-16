SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

Bei einem frühen Orior-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Orior-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 93,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,068 Orior-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 12,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,68 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 87,52 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 76,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net