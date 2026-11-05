DAX 26.612 +0,7%ESt50 6.299 +0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,65 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.440 -0,3%Euro 1,1228 -0,0%Öl 96,2 +1,7%Gold 4.130 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance unter der Lupe

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peach Property Group AG
5.20 EUR 0.10 EUR 1.96 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,67 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 115,307 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 547,71 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,23 Prozent verringert.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 262,98 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Peach Property Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netSPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren eingebracht
Finanzen.netSPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr angefallen
Finanzen.netSPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren angefallen
Werbung - Peach Property Group-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netSPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Finanzen.netSPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren bedeutet
Werbung

Peach Property Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Peach Property Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.08.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
28.03.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
01.02.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
12.12.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
30.08.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.