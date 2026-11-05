SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,67 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 115,307 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 547,71 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,23 Prozent verringert.
Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 262,98 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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