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Lukrative Peach Property Group-Investition?

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Peach Property Group-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peach Property Group AG
5.35 EUR -0.10 EUR -1.83 %
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Das Peach Property Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,34 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 136,233 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 5,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 687,97 CHF wert. Mit einer Performance von -31,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 285,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
23.08.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
28.03.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
01.02.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
12.12.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
30.08.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH

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