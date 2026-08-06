SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Peach Property Group-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Peach Property Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,34 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 136,233 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 5,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 687,97 CHF wert. Mit einer Performance von -31,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 285,80 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peach Property Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peach Property Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Peach Property Group Aktie News
Peach Property Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Peach Property Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.08.23
|Peach Property Group Kaufen
|SRC Research GmbH
|28.03.23
|Peach Property Group Kaufen
|SRC Research GmbH
|01.02.23
|Peach Property Group Kaufen
|SRC Research GmbH
|12.12.22
|Peach Property Group Kaufen
|SRC Research GmbH
|30.08.22
|Peach Property Group Kaufen
|SRC Research GmbH