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Lohnende Peach Property Group-Investition?

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Peach Property Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peach Property Group AG
5.05 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Die Peach Property Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,10 CHF. Bei einem Peach Property Group-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,174 Peach Property Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 4,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 89,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 261,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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23.08.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
28.03.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
01.02.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
12.12.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
30.08.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH

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