SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Peach Property Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,53 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,718 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Peach Property Group-Anteile wären am 07.10.2026 57,18 CHF wert, da der Schlussstand 4,88 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 57,18 CHF entspricht einer negativen Performance von 42,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Peach Property Group eine Börsenbewertung in Höhe von 273,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peach Property Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peach Property Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen