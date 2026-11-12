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Peach Property Group-Anlage

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peach Property Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peach Property Group AG
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Heute vor 5 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Peach Property Group-Papier bei 43,71 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228,784 Peach Property Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,67 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.068,42 CHF wert. Damit wäre die Investition um 89,32 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Peach Property Group belief sich jüngst auf 258,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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23.08.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
28.03.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
01.02.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
12.12.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
30.08.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH

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