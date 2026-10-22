SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Peach Property Group-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Peach Property Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peach Property Group-Aktie 10,75 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 929,897 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (4,77 CHF), wäre das Investment nun 4.430,96 CHF wert. Mit einer Performance von -55,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 263,08 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peach Property Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peach Property Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen