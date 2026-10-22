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Lohnende Peach Property Group-Investition?

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Peach Property Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peach Property Group AG
5.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Peach Property Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peach Property Group-Aktie 10,75 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 929,897 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (4,77 CHF), wäre das Investment nun 4.430,96 CHF wert. Mit einer Performance von -55,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 263,08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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23.08.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
28.03.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
01.02.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
12.12.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
30.08.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH

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