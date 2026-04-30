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Perrot Duval SA-Investment im Blick

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

01.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrot Duval SA
45,40 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Vor 5 Jahren wurden Perrot Duval SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 89,286 Perrot Duval SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 4.053,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,46 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 6,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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