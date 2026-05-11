SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren verloren

Profitabler Perrot Duval SA-Einstieg?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Perrot Duval SA-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Perrot Duval SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 119,048 Perrot Duval SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.380,95 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 21.05.2026 auf 45,20 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 46,19 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net