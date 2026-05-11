DAX24.736 +0,5%Est506.004 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +1,3%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.606 -0,3%Euro1,1610 -0,1%Öl105,3 +0,4%Gold4.527 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitabler Perrot Duval SA-Einstieg?

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren verloren

22.05.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Perrot Duval SA-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrot Duval SA
45,40 CHF 0,20 CHF 0,44%
Charts|News|Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Perrot Duval SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 119,048 Perrot Duval SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.380,95 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 21.05.2026 auf 45,20 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 46,19 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Perrot Duval SA

DatumMeistgelesen