SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Perrot Duval SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Perrot Duval SA-Anteile 106,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hat, hat nun 9,434 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 50,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 476,42 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 52,36 Prozent.
Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich jüngst auf 6,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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