SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable PLAZZA-Investition?

06.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 237,80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,421 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 177,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 422,00 CHF belief. Mit einer Performance von +77,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 881,54 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PLAZZA-Papiers lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net