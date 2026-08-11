DAX 26.231 -0,4%ESt50 6.495 -0,5%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,27 -0,5%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.500 -0,3%Euro 1,1574 -0,0%Öl 91,1 +0,2%Gold 4.393 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PLAZZA AG
452.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 396,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die PLAZZA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,253 PLAZZA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 10.833,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 429,00 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 10.833,33 CHF entspricht einer Performance von +8,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte PLAZZA einen Börsenwert von 887,65 Mio. CHF. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der PLAZZA-Aktie lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle PLAZZA Aktie News

Werbung

PLAZZA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PLAZZA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.