SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Performance im Blick

18.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 396,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die PLAZZA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,253 PLAZZA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 10.833,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 429,00 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 10.833,33 CHF entspricht einer Performance von +8,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte PLAZZA einen Börsenwert von 887,65 Mio. CHF. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der PLAZZA-Aktie lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net