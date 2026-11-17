PLAZZA-Investmentbeispiel

Vor Jahren in PLAZZA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit PLAZZA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die PLAZZA-Aktie an diesem Tag bei 299,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die PLAZZA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,334 PLAZZA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 427,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,81 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 42,81 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 880,96 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Papiere fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net