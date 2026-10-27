SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PLAZZA gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit PLAZZA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Aktie betrug an diesem Tag 333,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 0,300 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (426,00 CHF), wäre die Investition nun 127,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,93 Prozent vermehrt.
PLAZZA war somit zuletzt am Markt 881,82 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der PLAZZA-Papiere an der Börse SWX war der 26.06.2015. Der erste festgestellte Kurs eines PLAZZA-Anteils lag damals bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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