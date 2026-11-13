SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen PolyPeptide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,81 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,048 PolyPeptide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,94 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 12.11.2026 auf 40,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,94 Prozent gesteigert.
PolyPeptide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX war der 29.04.2021. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Papiers auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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