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PolyPeptide-Performance

SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in PolyPeptide eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PolyPeptide
43.00 EUR -1.60 EUR -3.59 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,40 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 427,350 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie auf 40,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.307,69 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete PolyPeptide eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der PolyPeptide-Aktie belief sich damals auf 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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