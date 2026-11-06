SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr eingebracht

PolyPeptide-Performance

06.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in PolyPeptide eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,40 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 427,350 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie auf 40,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.307,69 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete PolyPeptide eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der PolyPeptide-Aktie belief sich damals auf 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net