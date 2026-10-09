DAX 25.021 +0,9%ESt50 6.170 +0,7%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,03 +1,4%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.397 +0,8%Euro 1,1230 +0,2%Öl 103,1 -1,1%Gold 4.195 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PolyPeptide
46.60 EUR -0.60 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen

PolyPeptide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,60 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, befänden sich nun 39,063 PolyPeptide-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.714,84 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 08.10.2026 auf 43,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 71,48 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von PolyPeptide betrug jüngst 1,45 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Papiers fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Das PolyPeptide-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle PolyPeptide Aktie News

Werbung

PolyPeptide Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PolyPeptide nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.