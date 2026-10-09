SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

09.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

PolyPeptide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,60 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, befänden sich nun 39,063 PolyPeptide-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.714,84 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 08.10.2026 auf 43,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 71,48 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von PolyPeptide betrug jüngst 1,45 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Papiers fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Das PolyPeptide-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net