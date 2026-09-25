SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PolyPeptide-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 130,80 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 76,453 PolyPeptide-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 44,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.375,38 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,25 Prozent abgenommen.
Insgesamt war PolyPeptide zuletzt 1,46 Mrd. CHF wert. Das PolyPeptide-Papier wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Papiers auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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