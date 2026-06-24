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SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren verdient

26.06.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PolyPeptide
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,63 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,677 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.391,30 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 25.06.2026 auf 44,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich jüngst auf 1,40 Mrd. CHF. PolyPeptide-Papiere wurden am 29.04.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers lag beim Börsengang bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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