SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnende Sandoz-Investition?

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Sandoz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sandoz-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Sandoz-Aktie betrug an diesem Tag 48,91 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,045 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,07 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 18.08.2026 auf 73,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,07 Prozent vermehrt.

Die Erstnotiz des Sandoz-Anteils fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sandoz-Aktie lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net