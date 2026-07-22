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Lohnende Sandoz-Investition?

SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Sandoz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sandoz
78.06 EUR -0.16 EUR -0.20 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sandoz-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Sandoz-Aktie betrug an diesem Tag 48,91 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,045 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,07 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 18.08.2026 auf 73,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,07 Prozent vermehrt.

Die Erstnotiz des Sandoz-Anteils fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sandoz-Aktie lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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