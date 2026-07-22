SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Sandoz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sandoz-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Sandoz-Aktie betrug an diesem Tag 48,91 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,045 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,07 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 18.08.2026 auf 73,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,07 Prozent vermehrt.
Die Erstnotiz des Sandoz-Anteils fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sandoz-Aktie lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sandoz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sandoz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Sandoz Aktie News
Sandoz Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sandoz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.23
|Sandoz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.23
|Sandoz Overweight
|Morgan Stanley
|05.10.23
|Sandoz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.