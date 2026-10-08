DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.406 -0,5%Bitcoin 72.627 -2,3%Euro 1,1196 -0,0%Öl 104,1 +3,9%Gold 4.120 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Performance

SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santhera Pharmaceuticals AG
15.70 EUR -0.46 EUR -2.85 %
Charts | News | Analysen

Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Santhera Pharmaceuticals-Anteile 7,41 CHF wert. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.349,528 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.811,07 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 07.10.2026 auf 14,68 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,11 Prozent zugenommen.

Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Santhera Pharmaceuticals Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Santhera Pharmaceuticals Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Santhera Pharmaceuticals nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
18.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
08.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
25.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
14.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.