SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Performance

08.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Santhera Pharmaceuticals-Anteile 7,41 CHF wert. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.349,528 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.811,07 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 07.10.2026 auf 14,68 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,11 Prozent zugenommen.

Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net