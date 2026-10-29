SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verdienen können.
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Am 29.10.2025 wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,14 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 986,193 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,96 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14.753,45 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 47,53 Prozent.
Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 228,67 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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