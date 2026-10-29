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Santhera Pharmaceuticals-Investition im Blick

SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santhera Pharmaceuticals AG
16.18 EUR -0.02 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2025 wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,14 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 986,193 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,96 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14.753,45 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 47,53 Prozent.

Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 228,67 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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28.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
18.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
08.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
25.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
14.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research

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