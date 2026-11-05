SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Rentable Santhera Pharmaceuticals-Anlage?

05.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Santhera Pharmaceuticals-Papier bei 10,96 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,124 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 138,69 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 38,69 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 232,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net