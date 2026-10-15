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Langfristige Investition

SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Wäre eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santhera Pharmaceuticals AG
14.80 EUR 0.14 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Santhera Pharmaceuticals-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 14,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Santhera Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,143 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 14,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,43 Prozent gesteigert.

Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 209,57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
18.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
08.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
25.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
14.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research

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