SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Wäre eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Langfristige Investition

15.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Santhera Pharmaceuticals-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 14,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Santhera Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,143 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 14,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,43 Prozent gesteigert.

Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 209,57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net