SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Schindler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Schindler-Papier bei 286,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,965 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 295,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.314,69 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,15 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 30,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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