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Rentable Schindler-Anlage?

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schindler AG (PS)
337.90 EUR 6.90 EUR 2.08 %
Charts | News | Analysen

Am 05.11.2023 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 187,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,206 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 310,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.504,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,04 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 32,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.11.12 Schindler hold Vontobel Research
01.11.12 Schindler hold Vontobel Research
29.10.12 Schindler hold Vontobel Research
23.10.12 Schindler hold Vontobel Research
02.07.12 Schindler kaufen Die Actien-Börse

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