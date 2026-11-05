SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable Schindler-Anlage?

05.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Am 05.11.2023 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 187,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,206 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 310,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.504,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,04 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 32,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net