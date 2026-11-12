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Profitables Schindler-Investment?

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schindler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schindler AG (PS)
331.80 EUR 1.25 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen

Am 12.11.2021 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 256,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,389 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,05 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 11.11.2026 auf 308,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 20,05 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 32,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.11.12 Schindler hold Vontobel Research
01.11.12 Schindler hold Vontobel Research
29.10.12 Schindler hold Vontobel Research
23.10.12 Schindler hold Vontobel Research
02.07.12 Schindler kaufen Die Actien-Börse

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