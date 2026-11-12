SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitables Schindler-Investment?

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Schindler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 12.11.2021 wurden Schindler -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 256,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,389 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,05 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 11.11.2026 auf 308,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 20,05 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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