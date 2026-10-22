SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Schindler-Investmentbeispiel

22.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 184,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,543 Schindler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 21.10.2026 146,55 CHF wert, da der Schlussstand 269,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition 46,55 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 28,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net