SPI-Papier Schweiter Technologies-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Schweiter Technologies- Dividendenausschüttung

Aktie mit Rendite

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Schweiter Technologies am 09.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 15,00 CHF beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von Schweiter Technologies beziffert sich auf 21,50 Mio. CHF. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Dividendenrenditeanpassung

Via SIX SX beendete der Schweiter Technologies-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 280,50 CHF. Heute wird das Schweiter Technologies-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Schweiter Technologies-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Schweiter Technologies-Anteilsscheins 5,93 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,63 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren sank der Aktienkurs von Schweiter Technologies via SIX SX um 58,32 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -56,47 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Schweiter Technologies-Kurs.

Dividendenerwartung von Schweiter Technologies

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 17,00 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 6,06 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Schweiter Technologies

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Schweiter Technologies steht aktuell bei 398,862 Mio. CHF. Dividenden-Aktie Schweiter Technologies weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Der Umsatz von Schweiter Technologies belief sich in 2025 auf 904,400 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf -6,40 CHF.

Redaktion finanzen.net