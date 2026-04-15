SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Schweizerische Nationalbank-Investmentbeispiel

Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Schweizerische Nationalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag 3.310,00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,021 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.574,02 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Anteils am 21.04.2026 auf 3.500,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 349,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net