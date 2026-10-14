SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schweizerische Nationalbank-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4.430,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,023 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,43 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 13.10.2026 auf 3.120,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 29,57 Prozent.
Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 310,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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