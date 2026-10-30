DAX 25.883 -0,6%ESt50 6.155 -0,8%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,26 -1,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.189 -0,8%Euro 1,1201 +0,1%Öl 117,8 +2,5%Gold 3.981 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender Sensirion-Einstieg?

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensirion Holding AG
91.90 EUR -2.40 EUR -2.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sensirion-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Sensirion-Anteile bei 65,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,244 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.336,89 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 29.10.2026 auf 87,70 CHF belief. Mit einer Performance von +33,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sensirion wurde am Markt mit 1,36 Mrd. CHF bewertet. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Anteils auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Sensirion Aktie News

Werbung

Sensirion Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sensirion nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.