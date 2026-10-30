SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnender Sensirion-Einstieg?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sensirion-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Sensirion-Anteile bei 65,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,244 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.336,89 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 29.10.2026 auf 87,70 CHF belief. Mit einer Performance von +33,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sensirion wurde am Markt mit 1,36 Mrd. CHF bewertet. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Anteils auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net