SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SF Urban Properties-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SF Urban Properties-Aktie betrug an diesem Tag 98,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,204 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.035,71 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 26.10.2026 auf 101,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,57 Prozent.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 340,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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