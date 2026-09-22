SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hat, hat nun 116,279 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.686,05 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 21.09.2026 auf 100,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,86 Prozent gesteigert.
SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 338,36 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SF Urban Properties
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SF Urban Properties
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen