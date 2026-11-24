SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SF Urban Properties-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 99,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 101,010 SF Urban Properties-Papiere. Die gehaltenen SF Urban Properties-Anteile wären am 23.11.2026 10.151,52 CHF wert, da der Schlussstand 100,50 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 1,52 Prozent gleich.
SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 337,05 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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