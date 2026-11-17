Rentable SFS-Investition?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Am 17.11.2021 wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,745 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.451,36 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 16.11.2026 auf 143,60 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 11.451,36 CHF entspricht einer Performance von +14,51 Prozent.

SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,62 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net