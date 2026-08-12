SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 86,32 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hat, hat nun 11,585 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,42 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.093,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,38 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 18,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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