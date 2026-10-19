SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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SGS SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 87,52 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,426 SGS SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.117,69 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 16.10.2026 auf 97,82 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,77 Prozent angezogen.
SGS SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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