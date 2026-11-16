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Frühes Investment

SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGS SA
111.45 EUR 0.60 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen

SGS SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SGS SA-Papier letztlich bei 91,62 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 109,146 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 11.247,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,05 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,48 Prozent mehr wert.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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SGS SA Analysen

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Datum Rating Analyst
08.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
06.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
04.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
18.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
08.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research

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