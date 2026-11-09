SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SGS SA-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,569 SGS SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.281,42 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 06.11.2026 auf 101,95 CHF belief. Mit einer Performance von +28,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war SGS SA zuletzt 20,18 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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