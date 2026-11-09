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Lukrative SGS SA-Investition?

SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SGS SA-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGS SA
110.95 EUR -1.35 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,569 SGS SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.281,42 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 06.11.2026 auf 101,95 CHF belief. Mit einer Performance von +28,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 20,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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SGS SA Analysen

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Datum Rating Analyst
08.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
06.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
04.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
18.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
08.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research

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